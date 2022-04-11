Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Китай «полусекретно» поставил в Сербию зенитно-ракетный комплекс HQ-22. Об этом 10 апреля сообщило агентство Associated Press (АР).

Китайский ЗРК HQ-9 Jian Kang

Агентство подчеркивает, что поставка китайского ЗРК Сербии, которая является союзницей России, происходит как раз в момент, когда Запад обеспокоен тем, что вооружение балканский стран в ходе «войны на Украине» мог бы нарушить хрупкий мир в регионе.

АР напоминает, что информация о приземлении шести китайских транспортных самолетов с системой HQ-22 в белградском аэропорту «Никола Тесла» появилась в СМИ 9 апреля. Агентство попросило министерство обороны Сербии потвердеть эту информацию, но ответ сербской стороны до момента публикации статьи не последовал.

Авторы агентства отмечают, что президент Сербии Александр Вучич «почти подтвердил поставку, оговоренную еще в 2019 году, заявив 9 апреля, что на днях он представит «новую гордость» сербской армии».

«Эта поставка прошла территорию как минимум двух членов НАТО — Турции и Болгарии, что, по мнению экспертов, лишний раз демонстрирует растущую глобальную силу Китая», — отметил АР.

В статье агентства также подчёркивается, что китайское вооружение могло бы подтолкнуть Сербию к новой войне, «в первую очередь против ее бывшего края Косово, которое провозгласило независимость в 2008 году».

Напомним, FK-3, или «Хунци-22» (HQ-22), является системой противовоздушной обороны средней/большой дальности, предназначенной для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотников среднего и тяжёлого классов, а также крылатых ракет и других целей в воздухе.