Красноярск, , 13:07 — REGNUM Расходы на образование в Красноярском крае увеличены на 10,7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в краевом министерстве образования.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Корректировку регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов утвердили на сессии краевого Заксобрания. Расходы на образование за этот период выросли на 10,7 млрд рублей, в том числе в 2022 году предусмотрено увеличение финансирования отрасли на 4,3 млрд. Большую часть денег выделили на развитие нацпроекта «Образование».

В том числе, почти 2,3 млрд рублей выделено на капремонт и приобретение оборудования для 33 школ края. На модернизацию и оснащение региональных учреждений образования направят более 1,4 млрд. 256 млн направят на устранение аварийности зданий городских и сельских образовательных учреждений и так далее.

По словам министра образования края Светланы Маковской, дополнительные средства помогут в значительной мере обновить инфраструктуру учебных учреждений, повысить занятость детей во внеурочное время и создать условия для качественного развития среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля 2022 года составило 711,6 млрд рублей.

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