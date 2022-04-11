Липецк, 11 апреля 2022, 13:06 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
11 апреля выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом – на два меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 147 тыс. 298 случаев заражения.
За весь период наблюдения 141 тыс. 81 человек выписан после курса лечения, в том числе 873 – за последние сутки.
За весь период скончались 3611 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев.