Джакарта, 11 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо в ответ на массовые демонстрации в стране подтвердил, что правительство не планирует переносить выборы, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства поручил министрам разъяснить общественности, что дата выборов была согласована. Джоко Видодо подтвердил, что президентские выборы пройдут 14 февраля 2024 года, а региональные выборы пройдут в ноябре того же года.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты в Индонезии вышли на улицы в знак протеста против переноса выборов и продления срока полномочий действующего главы государства. Демонстрация 11 апреля перед зданием парламента в Индонезии закончилась хаосом.