Чебоксары, , 13:04 — REGNUM Полицейские в Чувашии предупреждают о новой уловке мошенников. Чебоксарка лишилась денег, отправив аферистам QR-код для оплаты быстрых платежей, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обращения в полицию 43-летней чебоксарки. По её словам, которые приводят правоохранители, в апреле ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка и убедил в попытке хищения средств с принадлежащего ей платёжного средства.

«Жительницу Чебоксар попросили переслать имеющийся у неё QR-код для оплаты быстрых платежей. Она направила его незнакомцам посредством популярного мессенджера», — говорят в МВД по Чувашии.

В результате со счета горожанки аферисты списали 95 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении двух подростков из Нижнего Новгорода, которых обвиняют в краже денег со счётов восьми человек.

Подробнее: Двух нижегородских подростков обвинили в кражах в Чувашии