Нижневартовск, Югра, 11 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Его тело обнаружили возле 12-этажного дома на ул. Московкина. По предварительным данным, гражданин выпал с балкона вечером 10 апреля. Он скончался на месте.

По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, следователи изучают возможное постороннее воздействие на мужчину, которое и могло повлечь его падение.