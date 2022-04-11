Москва, , 13:03 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 115 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Rk.gov.ru

Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 698 человек выздоровел после COVID-19.

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