Москва, 11 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 115 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 129 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 698 человек выздоровел после COVID-19.