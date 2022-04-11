Казань, , 13:03 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 254 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 256 тестов на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 32 человека, сообщает 11 апреля общероссийский оперативный штаб.

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Всего в республике зарегистрировано 140 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 539 пациентов, скончались 1914 человек. За сутки больничный закрыли 264 пациента, умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики вакцины из Центра Гамалеи взяли готовую тест-систему и адаптировали её под назальную вакцину.

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