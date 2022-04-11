Кабул, 11 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что экономическая комиссия правительства Афганистана поручила службам безопасности получить долги государственных учреждений и влиятельных лиц энергетической компании Афганистана «Брешна». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Инамулла Самангани сказал, что некоторые правительственные ведомства и влиятельные лица не выплачивали свои долги «Брешне» до и после падения Кабула.

Недавно кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил «Брешну» представить список своих должников.