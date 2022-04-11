Севастополь, 11 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Пчеловод из Севастополя Виталий Ливицкий увеличил производство меда на фоне антироссийских санкций Запада. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мед

В производстве меда участвует вся семья пасечника, собирая его ежегодно порядка шести тон. Продукция пчеловодов расходится через частные заказы и в собственном павильоне на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналог сладкой американской газировки «Кока-кола» начнет производить группа компаний Slavda Group из Владивостока.