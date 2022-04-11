Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM По итогам прошедших суток Санкт-Петербург вновь занял вторую позицию по количеству новых заражений коронавирусом среди регионов России. Об этом 11 апреля заявили в оперативном штабе. Северная столица уступила Свердловской области на 43 случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Петербурге за минувшие сутки, 10 апреля, выявили 609 случаев заражения коронавирусом, что всего на восемь случаев меньше, чем за 9 апреля. Статистика заражений стала сокращаться в Петербурге чуть медленнее.

Количество смертей от ковида, как основной причины летального исхода, составило за сутки 12 человек. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

Переболели COVID-19 и выписались за сутки 674 пациента, что на 142 человека меньше, чем за предыдущие сутки. В городе продолжают фиксировать сокращение показателя выздоровлений, что обусловлено снижением заболеваемости.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 508 489 случаев заражения коронавирусом. От ковида за это время скончались 33 229 больных, а выздоровели 1 465 135 человек.