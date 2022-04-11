Сеул, 11 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Атомный авианосец США должен войти в международные воды Японского моря в конце этой недели. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Согласно опубликованным данным, цель — демонстрация силы для сдерживания КНДР.

Сообщается, что ударная группа авианосца «Авраам Линкольн» пробудет вблизи Корейского полуострова около пяти дней.

Предполагается, что США пошли на такой шаг в связи с опасениями по поводу того, что Пхеньян может осуществить запуск еще одной межконтинентальной баллистической ракеты или провести ядерное испытание.

В ноябре 2017 года США отправили три корабля — USS Ronald Reagan, USS Nimitz и USS Theodore Roosevelt — в воды Японского моря, называемые Корейским театром военных действий.