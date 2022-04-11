Москва, 11 апреля 2022, 12:59 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 698 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 554 544 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 749 020.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 19 человек