Москва, , 12:59 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 698 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 554 544 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 749 020.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.

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