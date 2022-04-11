Москва, 11 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 698 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 554 544 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 749 020.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.