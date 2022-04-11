Краснодар, 11 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки попали 89 человек, данные на 11 апреля опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 апреля, сообщалось о 108 новых госпитализированных пациентах.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

За сутки в регионе впервые за длительное время зарегистрировали менее сотни новых носителей инфекции — заражение подтвердилось у 96 человек, тогда как сутками ранее сообщалось о 318 новых пациентах.

«Среди зараженных 65 женщин и 31 мужчина. В том числе, 6 детей. Возраст пациентов — от 1 дня до 97 лет», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 254 572 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4479. Выздоровели за весь период 240 786 человек, умерли 10 762 человека.

На утро 11 апреля в ковид-стационарах остаются 1 309 человек с подтверждённым диагнозом и с подозрением на него. В тяжелом состоянии на ИВЛ 55 жителей, на ЭКМО — один.