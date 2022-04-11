Самара, , 13:07 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил главу департамента торговли и потребительского рынка Самарской области Алексея Софронова за недостаточную включенность в решение социально-значимых проблем жителей региона. Эту информацию подтвердили 11 апреля в департаменте информационной политики Самарской области.

Сахар-песок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значатся в регионе в числе приоритетных.

Отмечается, что в период введения несправедливых санкций компетентным органам региональной власти давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе. При этом в отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, в том числе с наличием и ценами на соль, сахар и гречку, выглядела благополучной.

«На деле — больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции. Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально-значимых проблем жителей региона», — сообщает пресс-служба.