Пенза, 11 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом, выписали 263 человека. В больницы доставили 32 ковид-пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

По состоянию на 11 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 181 879 случаев. Выздоровели за все время 174 403 пациента, скончались 5685 человек, из них шестеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит средства на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса «МИР-19».

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