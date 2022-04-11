Москва, 11 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Также по его словам, лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонней повестки. Панируется подписание совместных документов.

«Переговоры состоятся на Дальнем Востоке. Путин и Лукашенко вместе осмотрят космодром"Восточный» и обсудят вопросы дальнейшего развития космодрома», — уточнил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Москве 11 марта.

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