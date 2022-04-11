Ярославль, , 12:56 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует выделить дополнительно 100 миллионов рублей принадлежащему ей АО «ПАТП-1». Предложение содержится в поправках в бюджет города 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В феврале этого года городские власти уже выделяли транспортному предприятию 55 млн рублей на покрытие его долгов. Новые вливания объясняются мерами против возможного банкротства «ПАТП-1» — «на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности».

Расходы будут производиться в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ярославля». «ПАТП-1» — крупнейший перевозчик в городе, оказывающий услуги общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к «ПАТП-1» регулярно предъявляют лизинговые компании.

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