Москва, 11 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 19 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 апреля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 18.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 910 человек.