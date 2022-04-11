Улан-Удэ, 11 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве местного жителя и угрозе убийством женщине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, драма разыгралась перед новым 2021 годом.

Убийство

23 декабря 2020 года обвиняемый в компании приятелей распивал спиртное у знакомого. Во время гулянки мужчина поссорился с одним из собутыльников, в ходе которого он ударил его ножом.

«После этого злоумышленник продолжил избивать свою жертву кулаками и ногами, повалил на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Оттащив в спальню тело убитого, компания продолжила возлияния. Гулянка продолжалась два дня, пока 25 декабря к ним не присоединилась соседка. Случайно увидев труп, она закричала. В ответ преступник избил её стеклянной бутылкой, угрожая убийством.

Через несколько дней потерпевшей удалось бежать из квартиры и позвонить в полицию. После задержания обвиняемый признал свою вину. Решением суда ранее судимый мужчина приговорён к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.