Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Житель Екатеринбурга взыскал с застройщика более 300 тысяч рублей. Компания вовремя не передала мужчине ключи от квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В марте 2018 года уралец заключил договор участия в долевом строительстве. За жильё мужчина заплатил более 8 млн рублей. Ключи от квартиры он должен был получить не позднее 31 декабря 2020 года. Однако в установленный срок недвижимость не была передана.

Мужчина обратился к застройщику, но тот проигнорировал претензию клиента. После этого уралец подал иск в суд. Он хотел взыскать с компании 355 тысяч рублей за нарушение сроков и 177 тысяч штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Свердловский областной суд обязал застройщика выплатить 250 тысяч рублей неустойки и 60 тысяч рублей штрафа.