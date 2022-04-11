Элиста, 11 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате трёх дорожно-транспортных происшествий, случившихся за неделю с 4 по 10 апреля, один человек погиб, семеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 11 апреля.

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Так, ранним утром 8 апреля житель Дагестана, управляя Lada Granta, на 50-м километре автодороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан допустил опрокидывание автомобиля в кювет. На месте скончался 20-летний пассажир. Водитель и ещё один пассажир госпитализированы.

Ранним утром 9 апреля 40-летний житель Элисты, управляя Toyota Corolla, получил травмы в результате ДТП на 307-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. В тот же день 58-летний житель Целинного района и трое пассажиров Lаda Vesta пострадали в результате дорожной аварии на 251-м километре трассы Р-216.