София, , 12:55 — REGNUM С 1 июля нынешнего года в Болгарии пенсии для всех категорий граждан страны будут повышены в среднем на 7%. Об этом 11 апреля со ссылкой на болгарское министерство труда и социальной политики (МТСП) сообщает софийская газета «Дума».

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По словам главы МТСП Георгия Гьокова, разработанный правительством новый социальный план призван «смягчить инфляционные удары для представителей наименее защищенных слоев общества».

«Минимальная пенсия по возрасту и за трудовой стаж не должны быть меньше 413 левов ($230), — отметил, в частности, он. — Мы осуществим кардинальный перерасчет подобных выплат с учетом страхового стажа и доходов».

Ранее официальная София одобрила проект выделения по 70 левов ($40) на праздник православной Пасхи каждому пенсионеру страны. Всего соответствующую одноразовую выплату получат более 2 миллионов болгар.

В настоящее время минимальная пенсия в Болгарии составляет 370 левов ($206).