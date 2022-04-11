Москва, , 12:54 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 589 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 153 случая меньше аналогичного показателя 10 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 742 человек, а днём ранее — у 801 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 855 новых случаев заражения коронавирусом.

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