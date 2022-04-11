Москва, 11 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 11 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 589 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 153 случая меньше аналогичного показателя 10 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 742 человек, а днём ранее — у 801 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 855 новых случаев заражения коронавирусом.