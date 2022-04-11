Мехтарлам, Афганистан, 11 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что восстановил восемь школ в административном центре и двух уездах афганской провинции Лагман, которые пострадали в результате недавних боёв.

Урок в школе

МККК написал на своей странице в соцсети, что общественные объекты, в том числе большое количество школ в провинции Лагман, серьёзно пострадали в результате конфликта в 2021 году.

Организация провела ремонт восьми школ в уездах Алингар и Алишанг, а также городе Мехтарлам, административном центре провинции. В этих школах учится почти шесть тысяч учеников.

Напомним, в ходе прошлогодних ожесточенных боёв и в других провинциях пострадали общественные объекты. В некоторых местах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреливали мосты, дороги и правительственные здания.