Саратов, 11 апреля 2022, 12:53 — REGNUM За последние сутки в Саратовской области выявили 270 случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 16 пациентов, выписали 256 человек. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Всего по состоянию на 11 апреля подтверждено 244 924 случая заражения коронавирусом, выздоровели 236 010 пациентов.
На стационарном лечении находятся 712 человек, на амбулаторном — 2559.
С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5883 человека, из них двое — за последние сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Саратовской области сократили 1470 инфекционных коек.
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