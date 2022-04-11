Саратов, 11 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Саратовской области выявили 270 случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 16 пациентов, выписали 256 человек. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru В больнице

Всего по состоянию на 11 апреля подтверждено 244 924 случая заражения коронавирусом, выздоровели 236 010 пациентов.

На стационарном лечении находятся 712 человек, на амбулаторном — 2559.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5883 человека, из них двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Саратовской области сократили 1470 инфекционных коек.

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