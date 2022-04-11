Москва, , 12:53 — REGNUM Санкции против работников средств массовой информации являются непозволительными. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал об официальной позиции Кремля по данному вопросу, там осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ. По словам Пескова, такие меры непозволительны и выходят за рамки понимания.

Напомним, страны Запада ввели санкции против главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что причины для объявлении России дефолта отсутствуют.

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