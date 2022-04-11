Москва, 11 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Санкции против работников средств массовой информации являются непозволительными. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал об официальной позиции Кремля по данному вопросу, там осуждают санкции против журналистов и руководителей СМИ. По словам Пескова, такие меры непозволительны и выходят за рамки понимания.

Напомним, страны Запада ввели санкции против главного редактора ИА REGNUMМодеста Колерова.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что причины для объявлении России дефолта отсутствуют.