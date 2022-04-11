Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM В Екатеринбурге осудили женщину, сбившую насмерть пешехода. В момент аварии она была пьяна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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Инцидент произошёл в июле 2021 года. Свердловчанка двигалась по трассе «Пермь – Екатеринбург». Она превысила допустимую скорость. В результате произошло столкновение с автомобилем, двигавшимся в попутном направлении. Иномарку виновницы ДТП отбросило на мужчину-бегуна. Он двигался по обочине во время тренировки. Свердловчанин получил травмы несовместимые с жизнью.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил женщину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, она не сможет управлять транспортным средством в течение трёх лет и выплатит 1 млн рублей супруге погибшего.