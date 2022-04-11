Воронеж, , 12:51 — REGNUM В Воронежской области за сутки в ковид-стационары поступили 60 новых пациентов, данные на 11 апреля опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 апреля, сообщалось о 31 госпитализированном воронежце.

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За сутки в регионе подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом — на пять случаев меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки ещё 405 человек. Скончались четыре пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии в регионе было подтверждено 374 494 случая заражения коронавирусом, выздоровели 360 793 человек, скончались 8 134 пациента.