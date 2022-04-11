Москва, , 12:51 — REGNUM В ходе встречи канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным главы государств могут обсудить вопросы газовых поставок. Такую вероятность не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

«Главная тема — это положение дел вокруг Украины, но газовые дела тоже нельзя исключать», — уточнил Песков.

Он добавил, что встреча пройдёт в закрытом формате по инициативе австрийской стороны. Никаких заявлений по её итогам не предусматривается, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча австрийского канцлера Карла Нехаммер с президентом России Владимиром Путиным состоится 11 апреля в Москве. Глава Австрии станет первым лидером страны — участницы Европейского союза, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.

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Анонсируя свой визит в Россию, Нехаммер сообщил, что Австрия нейтральна и у неё есть четкая позиция по поводу событий на Украине, — «нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений».

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