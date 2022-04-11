Вашингтон, 11 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Во внешней политике США наблюдается очень тревожная тенденция: на протяжении многих лет ястребы очерняли своих оппонентов, не давая обсуждать сомнительные инициативы американских властей. Самым ярким примером такой тенденции стал маккартизм времен Холодной войны, который сейчас переживает возрождение, пишет старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте КатонаТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 11 апреля в Responsible Statecraft.

G. Henry Цензура. Рот на замке

Покойный сенатор Джозеф Маккарти и его последователи в совершенстве использовали эту тактику во время Холодной войны. Они клеймили всех, кто выступал за менее конфронтационную политику США в отношении СССР и КНР, «сторонниками коммунистов или даже откровенными предателями». В черных списках оказались журналисты и педагоги, а несогласные чиновники лишились своих постов. Из-за того, что в стране было душено любое свободное обсуждение таких вопросов, США пошли на ряд немудрых решений, в том числе на вторжение во Вьетнам.

Такие нападки в стиле маккартизма возобновились после терактов 11 сентября 2001 года: тех, кто выступал против принятия Патриотического акта или Разрешения на использование военной силы, обвинили в излишней мягкости по отношению к терроризму.

Те же тенденции наблюдаются и сейчас и в части политики США в отношении России: даже до начала нынешней специальной операции по денацификации Украины образовался, по сути, альянс неоконсерваторов и либеральных ястребов. Так, те, кто говорил, что именно из-за вмешательства Запада в протесты 2014 года, когда был свергнут «пророссийский» президент Виктор Янукович, Москва и пошла на присоединение Крыма, стали объектами ненависти этого альянса.

По мере обострения кризиса между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО, такая тактика стала более распространенной и решительной. Аналитиков, осмеливавшихся утверждать, что расширение НАТО на восток до границы с Россией без необходимости спровоцировало Москву, обозвали «апологетами Путина», «марионетками», «российскими троллями», «простофилями» и «полезными идиотами».

"Особенно важно, чтобы сторонники внешней политики, основанной на реализме и сдержанности, не допустили повторения такой атмосферы нетерпимости. Такое развитие событий может не только нанести непоправимый ущерб и без того подорванной приверженности Америки свободе выражения мнений, но и помешает обсуждению важнейшего внешнеполитического вопроса — возможно, самого важного с начала атомной эры», — отметил он.

«Соединенные Штаты уже заигрывают с опасной политикой, которая может привести страну к прямому военному столкновению с Россией. Такое столкновение может легко перерасти в применение ядерного оружия, что является самым кошмарным сценарием», — добавил он.

Ставки слишком высоки, заключает Карпентер, чтобы стоять в стороне, пока сторонники нового маккартизма снова затыкают рот несогласным. Он убежден, что пропаганда политики осторожности и сдержанности не предполагает какой-либо поддержки и апологетики действий России, поэтому нельзя позволять безрассудным, беспринципным ястребам безнаказанно утверждать, что это не так.