Ставрополь, , 12:50 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки было установлено всего 54 новых случая заражения коронавирусом. Такого показателя в крае не было уже почти год — с мая 2021 года, сообщили 11 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки госпитализация понадобилась двум пациентам. Между тем у губернатора края Владимира Владимирова другая статистика по числу госпитализаций — 26. Он также рассказал о 321 выздоровевшем за сутки.

Ранее глава субъекта сообщал, что на Ставрополье в настоящее время остаются свободными около 17% коек в ковидных госпиталях. В связи с существенным улучшением ситуации по коронавиурсу в крае оставили для лечения пациентов с COVID-19 всего 913 коек.