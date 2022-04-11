Москва, , 12:50 — REGNUM Принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе. Об этом 11 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Он добавил, что НАТО является инструментом, который заточен на конфронтацию, а не на обеспечение мира и стабильности.

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