Курск, 11 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Курской области с поддельных аккаунтов МЧС рассылаются ложные сообщения о возможных минированиях в торговых центрах. Об этом сообщила администрация региона и МЧС.

Телеграм-канал администрации Курской области Сообщение о заминированных ТЦ

«Новая информационная атака. В личные сообщения пользователей Telegram идет рассылка дезинформации от поддельной страницы МЧС России. Ее цель – вызвать панику. Блокируйте подобные сообщения и подписывайтесь на настоящую группу ГУ МЧС России по Курской области», — прокомментировали в областной администрации.

Также по родительским чатам в WhatsApp распространяется дезинформация об автомобиле с вооружёнными гражданами Украины. В администрации региона призвали не распространять это сообщение.