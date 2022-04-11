Красноярск, 11 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Три школы эвакуировали 11 апреля в Красноярске.

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Как уточняют местные СМИ, это школы №14, 153 и 5. По информации портала Ngs24.ru, эвакуация проходила из-за ложного сообщения о минировании.

В настоящее время здания уже проверили. Опасных предметов в школах не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля сообщения о «минировании» получили школы и детсад во Владивостоке.

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