Москва, , 12:43 — REGNUM Равнодушны и не ожидают никаких перемен в своей жизни из-за ухода западных брендов с российского рынка 68% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Не будут жалеть и те, кто уверен в готовности отечественных производителей заменить продукцию ушедших компаний — 56% против 16% среди скептиков.

Уверены, что уход западных компаний никак не отразится на их жизни, 39% опрошенных. Считают, что скажется умеренно 23%, слабо — 21%. Только 12% думают, что ощутят нехватку западных брендов.

Опрос по телефону проведён 26 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень импортозамещения по всем критическим направлениям в РФ составляет от 80% до 100%, для важных отраслей опасности нет.

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