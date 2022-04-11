Москва, , 12:43 — REGNUM Роскосмос планирует обсудить с представителями Китая и Индии сотрудничество в космической сфере. Об этом 11 апреля заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

«Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведём очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона готова к кооперации по проектам Китая и Индии, а также к реализации новых совместных проектов.

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