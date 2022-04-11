Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге лидером по доле проблемных площадок по сбору бытового мусора по отношению к их общему количеству остаётся Невский район. Такая информация на 11 апреля содержится на сайте городского правительства.

Мусор

На прошлой неделе Невский район лидировал с показателем в 3,7%. За эти семь дней ситуация изменилась не сильно, доля проблемных «мусорок» сократилась всего на 0,1%.

Следующие позиции в рейтинге регионов занимают два района — Пушкинский и Приморский. В обоих доля проблемных площадок по отношению к их общему числу составляет 2,4%.

В целом по городу ситуация не критичная, как раз наоборот. Самыми «чистыми» районами являются Адмиралтейский, Центральный, Колпинский и Калининский районы, не более 0,6% проблемных площадок для сбора бытового мусора.

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