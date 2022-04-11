Джакарта, 11 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Демонстрация 11 апреля перед зданием парламента в Индонезии закончилась хаосом, сообщает CNN Indonesia.

Nathan Keirn Протест

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и прекратить начавшиеся беспорядки.

Собравшиеся у здания парламента в Индонезии студенты начали бросать в полицейских бутылки и камни.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские заблокировали доступ к президентскому дворцу в Индонезии из-за массовых демонстраций.