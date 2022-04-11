Москва, , 12:50 — REGNUM Один из руководителей украинского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тарас Бобанич ликвидирован российским спецназом. Об этом сообщает 11 апреля Минобороны России.

Российский спецназ Mil.ru

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Бобанич, виновный в гибели мирных жителей Донбасса, уничтожен в ходе разведывательно-поисковых действий спецназовцев в Харьковской области, в 5 км к югу от города Изюм.

Отмечается, что с 2014 года этот одиозный руководитель украинских нацистов принимал участие в карательной операции киевского режима на Донбассе. Он лично приказывал обстреливать из артиллерийских орудий жилые кварталы Донецка и Луганска.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНРДенисПушилин ранее заявил, что операция по освобождению территории республики пойдёт интенсивнее.

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