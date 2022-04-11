Саратов, 11 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Саратовские следователи выявили интернет-публикацию о травмировании мужчины, который упал в коммунальную траншею. Ведется проверка, сообщает региональное следственное управление СКР.

Sledcom.ru Следователь

Согласно размещенной информации, 10 апреля в 02:50 (местное время) около дома №46 по улице Чернышевского в Саратове 27-летний мужчина упал в коммунальную траншею. В результате пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

По данному факту организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 13 сентября 2021 года автомобиль «ВАЗ-21 103» упал в траншею, которую вырыли коммунальщики для ремонта труб.

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