Чебоксары, 11 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Жительница Ленинского района Чебоксар оштрафована за оскорбление в ходе переписки в родительском чате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

В надзорном ведомстве отмечают, что в январе 2022 года в общем родительском чате учеников второго класса одной из школ Чебоксар разделились мнения двух мам по поводу дистанционного обучения. Из родительского чата они перешли в приватную беседу.

«Одна из них высказала в адрес другой слова оскорбления, выраженные в неприличной форме», — говорят в прокуратуре.

Правоохранители завели в отношении 38-летней жительницы дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Постановлением суда она оштрафована на 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, другая в декабре 2021 года жительница Чебоксар оштрафована на 3 тыс. рублей за оскорбление в телефонной переписке, в том числе за нецензурные слова.

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