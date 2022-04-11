Уфа, 11 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Движение для всех видов транспорта закрыли на трассе в Иглинском районе Башкирии в связи с подъемом уровня паводковых вод. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщается, что движение транспорта закрыто до 12:00 часов 16 апреля на Южном обходе с. Иглино на участке км 4+400 — км 4+550.

«Объезд возможен по дороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка (северная объездная)», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на трассе ведут дежурство дорожные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пиковые значения паводка ожидают в третьей декаде апреля.