Симферополь, 11 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект о лишении отдельных лиц государственных наград Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях депутатами Государственного совета Крыма 11 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Vahe Martirosyan Здание Госсовета Крыма

Голосование проводилось заочно путём опроса депутатов. За проголосовал 71 депутат, двое депутатов не голосовали. Проголосовавших против и воздержавшихся нет.

«Документ подготовлен с целью правового урегулирования процедуры лишения наград Крымской АССР, Автономной Республики Крым и Республики Крым, не предусмотренных действующим законом, знаков отличия Автономной Республики Крым в случае осуждения награжденного за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, установленного обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, если он утратил моральное право носить указанные награды, а также в случае совершения награжденным действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о лишении крымских наград и званий ряда политических и общественных деятелей Украины заявили спикер госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Крыма Сергей Аксёнов. В числе кандидатов на лишение крымских наград — бывший президент Украины Леонид Кучма, боксёр Александр Усик и экс-председатель Совета министров автономной республики Крым Сергей Куницын.