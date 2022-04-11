Крымский Госсовет принял закон о лишении наград за дискредитацию России
Симферополь, 11 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект о лишении отдельных лиц государственных наград Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях депутатами Государственного совета Крыма 11 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.
Голосование проводилось заочно путём опроса депутатов. За проголосовал 71 депутат, двое депутатов не голосовали. Проголосовавших против и воздержавшихся нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о лишении крымских наград и званий ряда политических и общественных деятелей Украины заявили спикер госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Крыма Сергей Аксёнов. В числе кандидатов на лишение крымских наград — бывший президент Украины Леонид Кучма, боксёр Александр Усик и экс-председатель Совета министров автономной республики Крым Сергей Куницын.