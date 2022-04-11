Томск, 11 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. В ковид-стационары госпитализировали пять заразившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 127 965.

Выздоровели после COVID-19 к 11 апреля 124 785 пациентов, в том числе 41 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 800 человек.